США закрыли границу с Канадой

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии границ с Канадой, которую используют для торговли. Об этом он написал в своем Twitter.

«По взаимному согласию мы временно закроем северную границу с Канадой, использующуюся для перевозок второстепенной важности». Он подчеркнул, что торговля не пострадает из-за таких мер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве писал, что такие ограничения могут ввести из-за угрозы распространения коронавируса. В отличие от запретов на въезд иностранцев, введенных США и Канадой в отношении других стран, это решение принято совместно.

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13 марта президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч, из них 6,4 тысячи — в США. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случаев, далее идет Италия со 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно. Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились.

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