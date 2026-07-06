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12:26, 6 июля 2026Спорт

Тренер сборной Бразилии высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ

Тренер Анчелотти заявил, что продолжит тренировать сборную Бразилии после вылета с ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит Ge.

Специалист заявил, что, несмотря на поражение и вылет с мундиаля, он продолжит тренировать сборную Бразилии. «Мы будем продолжать работать на благо этой команды, стараться совершенствоваться и искать новые идеи. Мы справимся с этим поражением с новым импульсом к работе», — рассказал он.

Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, у бразильцев единственный мяч забил Неймар.

Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал скандинавы поборются с Англией.

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