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12:25, 6 июля 2026Силовые структуры

Ребенку прострелили ногу в российском регионе

В Алтайском крае подросток выстрелил в ногу ребенку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после стрельбы по ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») УК РФ. В соцсетях появилась информация о том, что в селе Панфилово 17-летний юноша во дворе своего дома выстрелом из пневматического ружья ранил ребенка в ногу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно ТАСС, мать пострадавшего подала в полицию заявление. Стрелявший был задержан, он рассказал, что целился в птиц, а в ребенка попал случайно.

Ранее сообщалось, что в Тульской области полиция задержала краснодипломника после резни в доме отца и его сожительницы.

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