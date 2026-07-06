Ребенку прострелили ногу в российском регионе

В Алтайском крае подросток выстрелил в ногу ребенку

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после стрельбы по ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») УК РФ. В соцсетях появилась информация о том, что в селе Панфилово 17-летний юноша во дворе своего дома выстрелом из пневматического ружья ранил ребенка в ногу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно ТАСС, мать пострадавшего подала в полицию заявление. Стрелявший был задержан, он рассказал, что целился в птиц, а в ребенка попал случайно.

Ранее сообщалось, что в Тульской области полиция задержала краснодипломника после резни в доме отца и его сожительницы.