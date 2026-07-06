Прятавшегося российского инженера задержали после резни в доме отца

В Тульской области полиция задержала краснодипломника, зарезавшего отца и его сожительницу

В Тульской области полиция задержала 28-летнего жителя по подозрению в расправе над отцом и его сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодой человек скрывался со 2 июля на территории Одоевского района. Там его и задержали. Выясняются обстоятельства произошедшего.

О трагедии в городе Щекино стало известно 3 июля. Молодой человек набросился с ножом на 49-летнего отца и его 45-летнюю сожительницу, после чего скрылся. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но спасти не смогли.

Юноша окончил университет с красным дипломом, с матерью не общался, с отцом до случившегося явных конфликтов не было.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчину осудили за изнасилование сотрудницы на работе.