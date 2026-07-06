В России высказались о возможном возвращении Меладзе в страну

Депутат Шолохов назвал вопрос принятия Меладзе при возвращении в РФ морально-этическим

В вопросе возможного возвращения продюсера и композитора Константина Меладзе в Россию есть две стороны, заявил зампред комитета по культуре Александр Шолохов. На этот счет он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее продюсер Андрей Ковалев выразил мнение, что Меладзе хочет вернуться в Россию ради денег, поскольку нигде больше не может хорошо зарабатывать.

Момент первый заключается в том, насколько это юридически оправдано, указал депутат. «Это соответствующие структуры определят, потому что законодательная база для этого вся существует. Я имею в виду закон и об иноагентах, и о поддержке терроризма и так далее, и так далее. Тут и Уголовный кодекс и все остальное», — уточнил он.

Вторая сторона — морально-этическая, и регулировать ее законодательно крайне сложно, а в большинстве случаев — просто невозможно, отметил парламентарий.

«Зато в этой морально-этической стороне нужно, как всегда в этом вопросе, смотреть и на себя. Дело в том, будет ли иметь огромную аудиторию. Недавно совсем обсуждался вопрос: если [певица Алла] Пугачева вернется, к ней на концерты пойдут? И тут же выяснилось, что пойдут в огромном количестве. Тут, наверное, вопрос к нам, к обществу: мы готовы, чтобы нам на голову нагадили, мы обтекли и пошли по новой слушать легкие песенки? Настолько ли они для нас важны? Вопрос, с одной стороны, вроде бы без ответа, но не гипотетический», — поделился политик.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства. Позже стало известно, что Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Mash отметил, что возвращаться в страну продюсер планирует без лишнего шума.

