Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики. К такому выводу пришло издание The National Interest.

По мнению обозревателя журнала, Порошенко придерживался националистического и антироссийского курса. В частности, власти ограничили торговлю и миграционную политику с Россией, а также препятствовали использованию русского языка.

Эти меры привели к «полностью предсказуемому политическому ответу», пишет издание, поскольку большинство городского населения говорит по-русски, а почти половина украинцев имеют родственников в России.

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Несмотря на это, украинский лидер продолжал проводить националистическую политику, которая заключалась в искоренении русского языка из школ, а также получении автокефалия для новой, независимой от Москвы церкви. Этот политический курс Порошенко привел к тому, что его соперник на выборах получил рекордное количество голосов.

24 апреля глава «Блока Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что причиной поражения действующего президента стала ошибка в информационной стратегии. «Мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет», — подчеркнул он.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Владимир Зеленский набрал более 73 процентов голосов, а действующий президент Петр Порошенко — около 24 процентов.

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