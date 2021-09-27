Доктор Мясников назвал опасность противовирусных препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» лекарства, которые могут навредить поджелудочной железе и привести к развитию острого панкреатита. Выпуск доступен на YouTube.

Доктор заявил, что опасность для организма могут представлять некоторые препараты, которые используют при лечении вирусных инфекций. «Есть некоторые противовирусные лекарства, которыми лечат ВИЧ-инфекцию, вирус иммунодефицита. Они действительно вызывают острый серьезный панкреатит, и в достаточно высоком проценте случаев», — сообщил Мясников. При этом врач уточнил, что такие опасные препараты практически перестали назначать пациентам — на их место пришли более безопасные аналоги.

Телеведущий добавил, что одной из основных причин развития панкреатита является чрезмерное употребление алкоголя. По его словам, негативное влияние спиртного усиливает курение. «Курение — это причина не столько острого панкреатита, сколько хронического. Оно потенцирует алкоголь. Вот кто выпивает и еще при этом курит, у того чаще панкреатит, причем в дозозависимой порции: то есть если ты куришь десять сигарет в день, у тебя одни риски, если 20, то другие, если 30, то третьи», — сказал специалист.

Ранее Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии зачастую оказываются бесполезны.