Российский врач назвала способ избавиться от храпа

Российский врач-сомнолог Милена Чернышева назвала один из способов лечения храпа, об этом она рассказала в интервью «Московскому Комсомольцу».

Чернышева отметила, что рекомендует своим пациентам в качестве комплексной терапии наполнять подушки различными травами и растениями, которые способствуют крепкому сну и оказывают полезное действие на организм, что поможет избавиться от храпа. Наполнять подушку можно, например, корнем валерианы, вереском, мелиссой, шалфеем, чабрецом и мятой.

«Правда, надо помнить, что в редких случаях возможна аллергическая реакция на эти растения. Если наблюдается зуд в области лица и шеи или хочется чихать, значит, вам подходят не все травяные подушки», — добавила специалист.

Также отмечается целебное действие и других наполнителей. Так, гречка имеет ортопедический эффект, пустырник — успокоительный и противосудорожный, душица — тонизирующий, шишки хмеля — расслабляющий.

В августе врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях. Специалист отметил, что храп провоцирует развитие апноэ — болезни, которая может привести к развитию диабета, ожирения, артериальной гипертонии и импотенции.