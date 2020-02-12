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Храп назвали предвестником опасного заболевания

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Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев назвал храп главным симптомом синдрома обструктивного апноэ (систематическое нарушение дыхание во сне). Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Это заболевание является клиническим нарушением, для которого характерны частые остановки дыхания во время сна. По словам специалиста, сам по себе храп не опасен, однако он может быть предвестником опасного заболевания.

Кошелев пояснил, что из-за остановок дыхания во сне перекрывается поступление кислорода в организм на несколько секунд и останавливается удаление углекислого газа. В результате этого мозг вызывает короткое пробуждение, открывает дыхательные пути и возобновляет процесс дыхания. На протяжении ночи это может происходить несколько раз, что приводит к нарушению сна. В результате человек в течение дня может испытывать чрезмерную сонливость, затруднения с концентрацией внимания или головные боли.

При этом для детей храп и задержки в дыхании могут нести куда более серьезный вред, отметил врач. По его словам, если ребенок недополучает кислород, его организм не развивается. «Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», — пояснил Кошелев.

В июне прошлого года в Великобритании мужчина пережил остановку сердца во сне. Жена сначала приняла его хрипы за храп, но, взяв супруга за руку, почувствовала, что его кожа липкая. Звуки, которые он издавал, больше напоминали рев. Женщина позвонила в службу спасения. Ей дали подробную инструкцию, как провести сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей. Медикам пришлось воспользоваться дефибриллятором, чтобы заставить сердце Стефана снова биться.

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