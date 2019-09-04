Туристка попала в реанимацию в Москве из-за храпа супруга

Бразильянка, отдыхавшая с супругом в Москве, попала в реанимацию из-за того, что приняла успокоительные, чтобы не слышать храп мужа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам мужа туристки, вечером 3 сентября они гуляли по ресторанам Москвы и выпивали спиртное. Когда пара вернулась в номер гостиницы, нетрезвая женщина решила принять снотворное. После этого бразильянке стало плохо и ее госпитализировали с сильным отравлением.

Как рассказал ее супруг, она принимала таблетки, чтобы не слышать храп мужа и побороть бессонницу. По факту госпитализации женщины проводится проверка.

В июле 2018 года туристка из Великобритании напилась в первый день отдыха на Канарских островах и скончалась от алкогольного отравления. 37-летняя Паула Бишоп отдыхала с супругом Стюартом на острове Фуэртевентура. Девушка выпила слишком много вина и пива в пабе, а затем добавила к этому четыре кружки кофе. Позже ее нашли мертвой в номере отеля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!