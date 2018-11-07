Заснувшего пассажира приняли за наркомана и вывезли из самолета

Канадского пассажира сняли с рейса авиакомпании WestJet из-за принятого им перед посадкой снотворного. Об этом сообщает New York Post.

Стивен Беннетт со своей семьей направлялся из канадской провинции Британская Колумбия на Кубу. Во время пересадки в Торонто путешественник принял прописанное врачом снотворное и уснул в самолете.

Однако перед вылетом стюардесса решила, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения разбудила его и попросила покинуть борт. Беннетта погрузили в инвалидное кресло и вывезли из самолета.

«Это было так унизительно», — пожаловался Стивен. Врачи тщательно осмотрели пассажира, после чего разрешили ему лететь. Однако экипаж самолета не позволил ему вернуться.

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На данный момент Беннетт добивается денежной компенсации от авиакомпании.

В июле авиакомпания British Airways высадила 20 пассажиров из своих самолетов из-за того, что высокая температура воздуха затруднила взлет. По словам представительницы авиакомпании, самолет не смог бы взлететь, не сбросив лишний вес, так как 35-градусная жара повлияла на давление воздуха.

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