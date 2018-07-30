Десятки пассажиров выгнали из самолета из-за веса

Авиакомпания British Airways высадила 20 пассажиров из своих самолетов из-за того, что высокая температура воздуха сделала их слишком тяжелыми. Об этом сообщает Fox News.

По словам представителя авиакомпании, самолет не смог бы взлететь, не сбросив лишний вес, так как 35-градусная жара повлияла на давление воздуха, утяжелив его.

Многие пассажиры были разочарованы отменой отпуска. Например, мать троих детей рассказала, что ее дочка с синдромом Дауна буквально считала дни до поездки, чтобы увидеться с бабушкой, и была ужасно расстроена, узнав, что путешествие отменяется.

«Сотрудники авиакомпании спросили у нас, кто готов сойти с рейса, и, когда никто не поднял руку, они сказали, что им самим придется выбрать, кого высаживать. Затем они произнесли фамилию нашей семьи, им было все равно, что нас пятеро и у моей дочки синдром Дауна», — поделилась женщина.

Ранее в июле подростка с инвалидностью выгнали из самолета авиакомпании Emirates из-за эпилепсии, несмотря на разрешение врачей на перелет.

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