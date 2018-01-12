Взбесившуюся пассажирку выгнали из самолета под аплодисменты

Пассажирка рейса из испанского Аликанте в ирландский Дублин во время полета кричала, называла дьяволом стюардессу и избила незнакомого мужчину. Самолет совершил экстренную посадку, чтобы высадить невменяемую женщину. Пьяную дебоширку конвоировали под аплодисменты и одобрительные выкрики. Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовало издание The Sun.

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Пассажирка сразу после взлета начала требовать, чтобы ее пустили в туалет. Самолет еще не набрал необходимую высоту, поэтому она получила отказ от членов экипажа. Это вызвало у нее неадекватную реакцию, она начала кричать и размахивать руками. Другим пассажирам и стюардессе женщина выкрикивала: «Не смотри на меня! Ты дьявол!»

Командир экипажа принял решение прервать рейс и совершить экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантандер через час после взлета. Дебоширке и ее мужу грозит штраф.

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