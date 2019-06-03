Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Друг убитого в Подмосковье спецназовца рассказал обстоятельства произошедшего
В Сирии обстреляли военный аэродром
«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего
Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца
Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами
Сын погибшего экс-футболиста «Реала» написал прощальное письмо отцу
Россиян предложили лишить счетчиков тепла
Новости партнеров

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

Перейти в «Мою Ленту»

В Великобритании мужчина пережил остановку сердца во сне. Как сообщает британское издание Metro, жена сначала приняла его хрипы за храп.

43-летний Стефан Уиллис (Stefan Willis) провел обычный день со своей семьей и отправился спать. Его жена, Джемима (Jemima) пошла укладывать сына и, когда вернулась, услышала странные звуки. Сначала ей показалось, что это храп, но взяв супруга за руку, она почувствовала, что его кожа липкая. Звуки, которые он издавал, стали больше напоминать рев. Женщина побежала телефоном и позвонила в службу спасения. Ей дали подробную инструкцию, как провести сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей.

Медикам пришлось воспользоваться дефибриллятором, чтобы заставить сердце Стефана снова биться. Его доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Остановка сердца вызвала у мужчины инсульт и повредила мозг. Уиллиса подключили к специальному аппарату, который должен контролировать сердечные шумы и предупреждать остановку сердца. Спустя три недели пациента выписали, так и не обнаружив причину, по которой его сердце перестало биться. Британец до сих пор проходит различные обследования.

По словам Джемимы, она постоянно проверяет ночью, дышит ли ее муж или нет. До этих событий Уиллис вел активный образ жизни. Сейчас он продолжает заниматься спортом и участвует в соревнованиях от благотворительных фондов.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Лексем долгое время принимала рак в третьей степени за боль в боку. В качестве лечения ей назначили 12-недельный курс химиотерапии. Дэвис призналась, что этот момент стал самым трудным в ее жизни.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman thought her husband was snoring – but he was having a cardiac arrest in his sleep
Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием
Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами
Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

Беспечный покойник

Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
17:37 1 июня

Среди московских бездомных нашли шведскую писательницу-фантаста

20:5331 мая

В Нигерии разоблачили глотавшую государственные деньги «змею»

17:04 1 июня

Американец застрелил подругу во время секса

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
18:5531 мая

Умер избежавший наказания за убийство жены аристократ

17:5131 мая

Раненый гиппопотам отбился от шести львов

03:22 1 июня

Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне

Из жизни00:05 1 июня
Джордан Адлард-Роджерс

«Я больше не грязный секрет»

Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
16:4131 мая

Старушка игнорировала звонки с незнакомых номеров и чуть не лишилась приза

15:1331 мая

Студентам пообещали заплатить за прогулы занятий

13:1731 мая

Редкая болезнь оставила девушку с «растекшимся» лицом

Россия
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Застой и стабильность — это одно и то же»
Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске
Сотрудник Шереметьево забросил сигнальный конус на крыло самолета и ушел
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак
Все материалы
Мир
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Дружба в эпоху перемен
Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
В Сирии обстреляли военный аэродром
В МИД России рассказали о серьезном вызове Зеленскому
Голландцам раздали духи с запахом экстази
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Все материалы
Бывший СССР
EKRE и ee молодежная организация «Синие пробуждение» организовали в день празднования 101-й годовщины Эстонской Республики, 24 февраля, факельное шествие в центре ТаллиннаЭстонский реванш
В Прибалтике пришли к власти новые националисты. Они чтут легион СС и ненавидят мигрантов
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Глава Казахстана поделился впечатлениями от знакомства с Путиным
Полиция возбудила два уголовных дела после сноса памятника Жукову в Харькове
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
«Желание добиться хайпа»
Двукратное повышение цен на плацкарт оказалось фейком
Убийственная жадность
Миллионы американцев умирают из-за плохой страховки. Проблему не могут решить уже 10 лет
Сечин принял участие в закладке заправочного комплекса в Пулково
Эксперт рассказал о проблемах с выдачей багажа в «Шереметьево»
Россияне полюбили кроссовки
Эксперт назвал способ разрешить ситуацию с «грязной нефтью»
Все материалы
Силовые структуры
«Если в суде что-то расскажешь, тебе не жить»
Россиянин под пытками взял на себя чужое убийство. Его оправдали, но снова хотят посадить
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
Последняя кровь
Как одна из самых жестоких ОПГ России убивала бизнесменов, чиновников и свидетелей
Друг убитого в Подмосковье спецназовца рассказал обстоятельства произошедшего
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа
Стали известны подробности драки с участием бывшего спецназовца
Российский генерал рассказал о лишениях ради борьбы с терроризмом
Все материалы
Наука и техника
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Все еще магия
Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2
«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Обнародован эффективный способ лечения рака груди
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Все материалы
Спорт
«Так быстро не было даже у меня с женой»
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было
Названа еще одна возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Капитан «Ливерпуля» разрыдался на плече победившего рак отца после финала ЛЧ
Сын погибшего экс-футболиста «Реала» написал прощальное письмо отцу
Юные хоккеисты скрестили клюшки
Как турнир EuroChem Cup снискал славу «детского чемпионата мира по хоккею»
Прервавшую матч полуголую модель лишили страницы с миллионом подписчиков
Разоблачитель допинга высказался об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Все материалы
Культура
«Когда тело дрожит, а глаза закатываются под лоб»
Что происходит с наемными убийцами после смерти: новая книга Этгара Керета
Владимир Маяковский и Лиля БрикМои борьба, тюрьма и чертовщина
13 лучших книг лета: биография Лили Брик, двухтомник Мураками и Стивен Фрай
Tyler The CreatorГлавная музыка месяца
Тайлер страдает, Виталик танцует, Америка горит
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
На украинском фестивале ураган убил человека
Запрет мэра вынудил Волочкову выступать бесплатно
Буду погибать пожилым
Война с мертвецами, мафией и мужчинами — главные сериалы месяца
Все материалы
Интернет и СМИ
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Якубович проехал по тротуару и отказался извиняться
Познер объяснил попадание в список врагов Украины
Прославившаяся на теме холокоста блогер соврала о еврейском происхождении
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Все материалы
Ценности
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
Россиянам предложили комплект Aston Martin за 762 миллиона рублей
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за неправильное умывание
Неприличная надпись на футболке трехлетней девочки рассмешила пользователей сети
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Все материалы
Путешествия
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
Столкновение гигантского круизного лайнера с теплоходом попало на видео
SEA Company займется продвижением гостиницы в чеховском стиле в Москве
Лопнувшее в ресторане турецкого отеля стекло покалечило российскую девочку
Толпа туристов столкнула пожилую пассажирку с лестницы в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Среди московских бездомных нашли шведскую писательницу-фантаста
Американец застрелил подругу во время секса
Умер избежавший наказания за убийство жены аристократ
Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне
Все материалы
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Lada Granta станет 350-сильным ралли-каром
Две модели Infiniti ушли с российского рынка
Электрический Mini отбуксировал грузовой Boeing
Все материалы
Дом
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Россиян предложили лишить счетчиков тепла
Ночь в московской коммуналке оценили в 37 тысяч рублей
Москва заняла второе место в мире по росту цен на дорогое жилье
Российские дома предложили переделать ради безопасности детей
Все материалы