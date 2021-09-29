Мясников назвал смертельно опасное при инфаркте лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал смертельно опасное лекарство при инфаркте. Он пояснил, что больному ни в коем случае нельзя давать нитроглицерин, а из разжижающих кровь препаратов таким пациентам можно только аспирин, передает РИА Новости.

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление», — подчеркнул доктор, напомнив, что при этом нарушении работы сердца следует сразу же вызывать скорую помощь.

Мясников добавил, что у больного с реальным сердечным заболеванием есть всего два часа, то есть через сто двадцать минут он должен оказаться на операционном столе. Во время ожидания медиков следует посадить или положить пациента в удобном положении.

Ранее Мясников развеял несколько популярных мифов о том, что может стать причиной проблем с сердцем. Доктор опроверг распространенное утверждение о том, что сон на левом боку повышает риск возникновения заболеваний сердца. По его словам, на сердце негативно влияют неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.

