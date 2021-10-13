Ведущий Первого канала предупредил об опасности бани

Ведущий Первого канала, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман предупредил о том, чем походы в баню могут быть опасны. В эфире программы «Жить здорово!», отрывок которой доступен на YouTube, специалист отметил, что посещение парной противопоказано некоторым категориям людей.

Телеведущий посоветовал отказаться от походов в баню пациентам с повышенной температурой. По его словам, больной человек в бане может получить тепловой удар. Как уточнил Гандельман, также в парную не следует ходить людям с хроническими заболеваниями. В частности, с болезнями сердца и почек.

Его соведущий доктор медицинских наук Андрей Продеус, в свою очередь, заявил, что взрослым нельзя брать в баню детей в возрасте до одного года. Он объяснил, что из-за жары мозг ребенка может пострадать. Помимо этого, специалист рассказал, что организм у ребенка обезвоживается быстрее, чем у взрослого. «Потеря жидкости для детей исключительно опасна», — подчеркнул врач.

Ранее Продеус назвал способ распознать у ребенка астму. По словам телеведущего, главным признаком этого опасного заболевания является бронхообструктивный синдром, который характеризуется приступами кашля, затрудненным дыханием со свистом или хрипом на выдохе, а также чувством тяжести или стеснения в груди.