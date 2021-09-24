Ведущий Первого канала заявил об опасности хранящихся дома химикатов

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал об опасности химикатов, которые люди хранят в своих домах. Врач также перечислил, что нужно делать, если человек получил химический ожог. Его пост доступен в Instagram.

По словам Продеуса, в быту можно легко получить химические ожоги, потому что люди часто используют опасные химикаты для хозяйства. «Загляните в ванную или на кухню — наверняка там найдется агрессивное средство для прочистки труб или уксусная эссенция, кто-то хранит химикаты для сада и огорода и другие потенциально опасные вещества», — заявил врач.

По словам телеведущего, самые серьезные ожоги вызывают щелочи, которые «отлично растворяют органические ткани». При их попадании на кожу у человека могут остаться глубокие и плохо поддающиеся лечению ожоги.

«Ожог могут вызвать и некоторые металлы и их соединения — например, фосфор, ртуть или даже хорошо всем известная "марганцовка". Хороший повод заменить свой ртутный градусник на электронный», — посоветовал Продеус.

В качестве первой помощи пострадавшим необходимо быстро промыть ожог под сильной струей прохладной проточной воды. Процедура должна занять до 15 минут. Чем быстрее человек смоет химикаты, тем меньше будут повреждения его кожи, уверяет врач.

Следующий этап — нейтрализация вызвавшего ожог вещества. «Ожог от кислоты промываем раствором щелочи — проще всего для этого растворить в воде соду (1 чайная ложка на стакан). Ожог от щелочи обрабатываем слабым раствором кислоты — например, лимонной или уксусной. Это делать не обязательно — достаточно длительного промывания, а остальное доверьте врачам», — подчеркнул ведущий Первого канала.

Продеус также порекомендовал наложить стерильную повязку и ожидать прибытия врачей: в это время можно принять обезболивающее.

Доктор написал, что если агрессивное вещество попало в глаза, то необходимо промывать их до прибытия скорой помощи. Для этого нужно разместиться таким образом, чтобы «вода текла сверху и стекала из глаза от носа к внешнему уголку». Нейтрализующие растворы лить в глаза строго запрещено, заключил Продеус.