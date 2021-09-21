Ведущий Первого канала назвал способ распознать у ребенка опасное заболевание

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал главный признак астмы. Способ распознать у ребенка это опасное заболевание он описал в посте в Instagram.

Доктор объяснил, что астма — это хроническое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, к которому приводит повышенная чувствительность бронхов к различным раздражителям. По словам специалиста, от астмы страдают около 10 процентов всех детей, при этом у 80 процентов из них болезнь проявляется в возрасте до пяти лет.

Продеус дал несколько советов, с помощью которых родители смогут понять, нет ли у их ребенка этого заболевания. «Главный признак астмы — бронхообструктивный синдром», — написал телеврач и объяснил, что этот синдром включает несколько характерных для астмы признаков: приступы кашля, затрудненное дыхание со свистом или хрипом на выдохе, а также чувство стеснения или тяжести в груди. При этом у детей до двух лет кашель может вызвать рвоту.

Медик подчеркнул, что эти симптомы чаще всего беспокоят ребенка ночью или рано утром. Кроме того, они могут проявляться при взаимодействии детей с триггерами — аллергенами, инфекциями, табачным дымом и другими токсинами, а также при сильной физической нагрузке или эмоциональном напряжении.

Доктор обратил внимание на то, что астму важно отличать от приступов острого крупа: в первом случае у ребенка затруднен выдох, а во втором — вдох. Кроме того, при астме у ребенка сухой кашель, сопровождающийся свистящим дыханием и одышкой, а при приступе ложного крупа — «лающий».

Ранее Продеуc развеял распространенный миф о воспитании детей. Специалист опроверг убеждение родителей в том, что если повесить плакат с буквами над кроватью маленького ребенка, то в два года он уже научится читать.