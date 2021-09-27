Малышева предупредила о вреде приема ванны

Врач Малышева заявила, что у женщин во время приема ванны смывается защитный слой кожи

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила о том, какой вред может нанести прием ванны. Запись выпуска доступна на YouTube.

Телеведущая заявила, что во время приема ванны у женщин смывается защитный слой кожи. «Нам принципиально важно не потеть и не смывать то, что у нас есть», — сказала Малышева. По словам специалиста, мужчины не сталкиваются с такой проблемой, так как благодаря тестостерону у них вырабатывается больше жировой смазки кожи.

Малышева добавила, что ванна также не является безопасной с точки зрения интимной гигиены, потому что в воде могут содержаться опасные для женского организма микробы. «У мужчин, кстати, таких рисков нет по физиологическим причинам», — утончила врач.

Ее соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в свою очередь отметил, что ванна является опасным местом как для пожилых людей, так и молодых. «Шансы упасть и получить травму в ванне гораздо выше, чем в душе», — рассказал специалист.

Ранее Малышева поделилась историей о том, как попала на телевидение. По словам врача, все произошло случайно: работать туда ее привел знакомый по имени Константин, который был руководителем пресс-службы главы администрации Кузбасса.