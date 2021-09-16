Малышева назвала россиянам способ определить продолжительность жизни

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала россиянам, каким способом можно определить продолжительность жизни мужчины. Об этом пишет «Пятый канал».

Она назвала размер талии верным способом определить, как долго будет жить мужчина. Если она в обхвате приближается к отметке в один метр — это повод бить тревогу. При этом коллеги телеведущей, педиатр Андрей Продеус и невролог Дмитрий Шубин согласились с мнением Малышевой.

Врачи сослались на классическое исследование шведских ученых, которые оценивали уровень тестостерона в зависимости от веса пациента. Выяснилось, что, чем значительней «перевес» у мужчины, тем ниже у него этот показатель, а значит выше шанс умереть даже в молодом возрасте.

По словам Шубина, тестостерон обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. «Если обхват талии до 94 сантиметров, то это говорит о том, что здоровье мужчины хорошее, тестостерон в норме», — сказал врач. При этом, если талия от 94 до 102 сантиметров — диагностируется 50 процентов снижение тестостерона, а при талии более 102 сантиметров уровень тестостерона снижен на 80-90 процентов.

Специалисты посоветовали мужчинам следить за уровнем тестостерона, поскольку «это главный критерий уровня здоровья мужчины».

В июне Малышева и Шубин назвали три продукта, полезные свойства которых могут продлить жизнь, сохранить ясность рассудка и здоровье. Приглашенными гостями выступили три долгожительницы, которые назвали такие продукты, как перепелиные яйца, кисломолочные продукты, а также грецкие орехи.