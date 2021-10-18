Доктор Мясников назвал повышающие риск рака продукты

Врач и ведущий Мясников заявил, что хлеб, рис и макароны повышают риск развития рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, употребление которых в пищу может повышать риск развития рака. Слова специалиста приводит «ФедералПресс».

«Такие продукты официально числятся в списках ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — прим. «Ленты.ру») как канцерогены. То есть колбаса, все колбасные изделия, все сосиски, сардельки, ветчина, всевозможные колбасы и так далее. Туда же относится и соль», — рассказал доктор.

Мясников заявил, что список опасных продуктов на самом деле значительно шире. По его словам, рак могут спровоцировать высококалорийные продукты с животными жирами и трансжирами. К ним, как уточнил врач, относятся все «белые» продукты: белый рис, белые макароны, белый хлеб, а также выпечка. Специалист объяснил, что их частое употребление приводит к появлению ожирения и диабета и стимулирует рост «нежелательных» тканей.

Телеведущий порекомендовал россиянам каждый день есть полкилограмма овощей и полкилограмма фруктов. «В овощах особенно важны темно-зеленые, как брокколи, фасоль. А также [полезны] капуста, рыба, продукты из цельных зерен, крупы, каши, хлеб из цельных зерен и зеленый чай», — добавил он.

Ранее Мясников перечислил препараты, которые могут привести к развитию псориаза. По его словам, вызвать это кожное заболевание могут бета-блокаторы, которые используются для лечения аритмии и гипертонии.