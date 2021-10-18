Доктор Мясников перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание лекарства

Врач Мясников заявил, что препараты для лечения гипертонии и аритмии могут вызвать псориаз

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» перечислил препараты, которые могут привести к развитию неизлечимого заболевания кожи — псориаза. Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий заявил, что часто проявление этой болезни провоцируют лекарства. По его словам, вызвать псориаз могут бета-блокаторы, которые используются для лечения аритмии и гипертонии. Также, отметил Мясников, опасность представляют препараты лития, которые назначают людям, страдающим маниакально-депрессивным синдромом.

Доктор добавил, что спровоцировать псориаз могут и ингибиторы фактора некроза опухоли. «Ими прекрасно лечат псориаз. Но иногда, если врачи дают их по другим причинам другим людям, они могут вызывать псориаз», — уточнил специалист.

Кроме того, Мясников посоветовал всем, у кого диагностировали псориаз, пройти специальные обследования на выявление ревматоидного артрита, чтобы избежать проблем в будущем. Телеведущий подчеркнул, что посетить специалиста нужно как можно раньше, чтобы курс лечения был наиболее эффективным.

Ранее Мясников заявил, что употребление сладкой газировки может сильно навредить организму. Доктор объяснил, что этот напиток вызывает диабет и ожирение и в конечном итоге может спровоцировать онкологию.