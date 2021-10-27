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Врач назвал особенность кашля при COVID-19

Иммунолог Крючков: при коронавирусе кашель малопродуктивный, выделяется мало мокроты
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Кашель при коронавирусе малопродуктивный. Такую особенность назвал врач-иммунолог Николай Крючков, его слова передает «Москва 24».

«Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный», — рассказал Крючков.

Он добавил, что при этом наличие кашля без мокроты может не быть признаком инфицирования COVID-19. Врач подчеркнул, что не стоит определять коронавирус по кашлю, потому что при легком течении заболевания он может быть не таким сильным.

Кроме того, сухой кашель во время COVID-19 может превратиться в мокрый, потому что к нему присоединяется бактериальная флора.

«Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», — подытожил иммунолог.

Ранее иммунолог Костинов назвал причины отсутствия коллективного иммунитета в России. По его словам, это происходит из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.

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