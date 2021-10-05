Российский инфекционист оценил названный наиболее опасный симптом COVID-19

Инфекционист Вознесенский: кроме одышки при COVID-19 у больного наблюдается температура

Одышка является не первым признаком заболевания COVID-19. Такую оценку дал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский словам российского иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, который назвал одышку наиболее опасным симптомом коронавируса. Об этом пишет РБК.

«При коронавирусной инфекции таких симптомов много. Это не обязательно одышка, потеря обоняния», — заявил инфекционист. Также он объяснил, что во временных медицинских рекомендациях есть такое понятие, как «подозрительный случай на коронавирусную инфекцию», его признаками является температура от 37,5 градуса и наличие одного из симптомов ОРВИ.

Инфекционист резюмировал, что не склонен выделять какой-то один из симптомов. Также он напомнил, что, как только появляются какие-то симптомы ОРВИ, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Болибок заявил, что наиболее простой способ установить болезнь без анализов и использования специальной аппаратуры — послушать дыхание пациента. Если в состоянии покоя насчитывается более 20 вдохов в минуту, то следует немедленно обратиться за помощью к врачу.