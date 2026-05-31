Гуменник и Туктамышева выложили совместные фото из заграничной поездки

Фигуристы Гуменник и Туктамышева выложили совместные фото из США

Фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева выложили совместные фото из заграничной поездки в США. Фотографии опубликовал Гуменник на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Cпортсмены съездили на озеро Тахо в Калифорнии, США, откуда выложили серию фотографий. На снимках они обнимают друг друга.

Подписчики в комментариях активно обсуждают роман между Гуменником и Туктамышевой. Сами спортсмены недавно подтвердили отношения.

Гуменнику 24 года, Туктамышевой — 29 лет. В США фигурист проходит стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняна, а Елизавета Туктамышева его сопровождает. Также он является чемпионом России-2026. Он принимал участие в Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в соревнованиях одиночников.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2021-м она завоевала серебро мирового первенства в одиночном катании. В прошлом году спортсменка объявила о завершении карьеры.