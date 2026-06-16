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19:19, 16 июня 2026Ценности

Россиянам назвали вызывающие морщины привычки

Косметолог Крутикова: Прищуривание глаз и склонение головы к смартфону вызывают морщины
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Екатерина Крутикова назвала россиянам вызывающие морщины привычки. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

По словам эксперта, данные изменения могут появиться не только из-за возраста. Например, морщины вокруг глаз возникают, если постоянно щуриться и не носить солнцезащитные очки. Также изменить внешность могут сон лицом в подушку и растягивание и трение лица полотенцем. «Лучше промакивайте кожу полотенцем или одноразовыми салфетками и наносите уход по массажным линиям», — отметила специалистка.

В свою очередь, к горизонтальным морщинам на шее приводит неправильная осанка из-за постоянно склоненной к смартфону головы. «Рекомендую держать телефон на уровне глаз и делать упражнения для шеи», — призвала Крутикова.

Кроме того, врач посоветовала увлажнять кожу средствами с цирамидами, жирными кислотами, глицерином, мочевиной или гиалуроновой кислотой.

Ранее в июне Екатерина Крутикова раскрыла россиянам способы убрать второй подбородок.

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