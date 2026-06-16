Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

Telegraph: Фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«В понедельник днем береговая охрана получила сообщения от гражданского судна под британским флагом, следовавшего вблизи российского фрегата "Адмирал Григорович". Британское судно сообщило, что фрегат произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна прошли в непосредственной близости друг от друга в Ла-Манше», — говорится в сообщении.

Представитель министерства обороны Великобритании заявил «Би-би-си», что ведомство расследует сообщения о предупредительных выстрелах в Ла-Манше. Как утверждается, в результате инцидента никто не пострадал, яхта также не получила повреждений.

14 июня британские вооруженные силы перехватили танкер Smyrtos «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции принимали участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.