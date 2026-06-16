Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:10, 16 июня 2026Мир

Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

Telegraph: Фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«В понедельник днем береговая охрана получила сообщения от гражданского судна под британским флагом, следовавшего вблизи российского фрегата "Адмирал Григорович". Британское судно сообщило, что фрегат произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна прошли в непосредственной близости друг от друга в Ла-Манше», — говорится в сообщении.

Представитель министерства обороны Великобритании заявил «Би-би-си», что ведомство расследует сообщения о предупредительных выстрелах в Ла-Манше. Как утверждается, в результате инцидента никто не пострадал, яхта также не получила повреждений.

14 июня британские вооруженные силы перехватили танкер Smyrtos «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции принимали участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спутник оглох». Россия научилась подавлять связь Starlink у ВСУ. Как это работает и к чему может привести

    Пилотов пассажирского самолета начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров

    Россиянам назвали вызывающие морщины привычки

    Россиянам напомнили главные правила вождения в дождь

    Фильм с обвиненным в каннибализме актером запретили в Германии

    Российский фрегат сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

    Мужчина похитил отвергшую его женщину

    Европу призвали готовиться к новому скачку инфляции

    Один из самых дорогих российских футболистов женился

    Раскрыто количество получивших электронные визы в Россию иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok