Директор Долиной резко прокомментировал информацию о ее госпитализации

Директор Долиной опроверг информацию о ее экстренной госпитализации

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с ТАСС резко прокомментировал информацию о срочной госпитализации артистки.

«Врут [о госпитализации]», — опроверг ранние слухи собеседник агентства.

До этого сообщалось, что певицу экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. Telegram-канал «112» отмечал, что у Долиной может быть повреждена структура хряща или же даже значительно нарушены функции позвоночника.

Ранее стало известно о том, что Лариса Долина переехала в квартиру элитного жилого комплекса в Гагаринском районе Москвы, где до этого жил американский актер Стивен Сигал.