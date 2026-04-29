Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:13, 29 апреля 2026Культура

Директор Долиной резко прокомментировал информацию о ее госпитализации

Директор Долиной опроверг информацию о ее экстренной госпитализации
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с ТАСС резко прокомментировал информацию о срочной госпитализации артистки.

«Врут [о госпитализации]», — опроверг ранние слухи собеседник агентства.

До этого сообщалось, что певицу экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. Telegram-канал «112» отмечал, что у Долиной может быть повреждена структура хряща или же даже значительно нарушены функции позвоночника.

Ранее стало известно о том, что Лариса Долина переехала в квартиру элитного жилого комплекса в Гагаринском районе Москвы, где до этого жил американский актер Стивен Сигал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС хотят создать военный альянс с Украиной и Британией. Зачем европейцам такой аналог НАТО и как он поможет Киеву?

    В Еврокомиссии высказались по поводу закупок авиатоплива у России

    Захарова назвала условие мирного урегулирования по Украине

    Более двух месячных норм осадков с начала апреля выпало в Москве

    ВСУ вновь пытались атаковать Севастополь

    В Минобороны раскрыли детали парада Победы в Москве

    Скандальная порномодель снялась с младшим братом и попала под шквал критики

    Обнаружено защитное действие популярной специи при диабете

    Экс-главе ФБР предъявили обвинения в угрозах Трампу

    Захарова обратилась к Украине с одной важной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok