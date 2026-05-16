Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:57, 16 мая 2026Спорт

Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Риме

Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал парного разряда турнира в Риме
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного разряда турнира в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/2 финала россиянки обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Поединок продлился 54 минуты и завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В финале Андреева и Шнайдер сыграют с парой Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес.

Несколькими часами ранее российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира Masters Риме итальянцу Яннику Синнеру в трех партиях со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Игра началась еще в пятницу, 15 мая, но ее перенесли на следующий день из-за дождя.

Ранее теннис вошел в десятку наиболее доступных видов спорта, по мнению россиян. За него проголосовали три процента опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

    Автомобиль протаранил толпу людей в Италии

    Вице-президент США допустил вероятность отправки госпомощи террористам за границу

    Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Риме

    Полицейских из российского города заподозрили в изнасиловании двух женщин

    «Бавария» стала чемпионом Германии и установила рекорд Европы

    Дуров соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

    В российском городе вспыхнул ангар

    Стали известны подробности о найденном у берегов Дании мертвом ките

    В массовом ДТП с грузовиком под Москвой пострадали девять человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok