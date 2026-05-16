Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал турнира в Риме

Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал парного разряда турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного разряда турнира в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/2 финала россиянки обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Поединок продлился 54 минуты и завершился в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В финале Андреева и Шнайдер сыграют с парой Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес.

Несколькими часами ранее российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира Masters Риме итальянцу Яннику Синнеру в трех партиях со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Игра началась еще в пятницу, 15 мая, но ее перенесли на следующий день из-за дождя.

Ранее теннис вошел в десятку наиболее доступных видов спорта, по мнению россиян. За него проголосовали три процента опрошенных.