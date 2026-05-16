Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира Masters в Риме

Медведев в трех партиях проиграл Синнеру в полуфинале турнира Masters в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок между этими игроками завершился в трех партиях со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Игра началась еще в пятницу, 15 мая, но ее перенесли на следующий день из-за дождя.

Таким образом, Синнер вышел в финал, где встретится с норвежцем Каспером Руудом. Итальянец на данный момент является первой ракеткой мира, Рууд занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Медведев в этом рейтинге идет на девятой строчке.

Ранее теннис вошел в десятку наиболее доступных видов спорта, по мнению россиян. За него проголосовали три процента опрошенных.