17:40, 16 мая 2026Спорт

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира Masters в Риме

Владислав Уткин
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок между этими игроками завершился в трех партиях со счетом 2:6, 7:5, 4:6. Игра началась еще в пятницу, 15 мая, но ее перенесли на следующий день из-за дождя.

Таким образом, Синнер вышел в финал, где встретится с норвежцем Каспером Руудом. Итальянец на данный момент является первой ракеткой мира, Рууд занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Медведев в этом рейтинге идет на девятой строчке.

Ранее теннис вошел в десятку наиболее доступных видов спорта, по мнению россиян. За него проголосовали три процента опрошенных.

