Названа возможная кандидатура на пост главы Евросоюза

Фицо заявил, что Макрон мог бы возглавить Евросоюз

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз мог бы возглавить президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводят РИА Новости.

Назвав возможную кандидатуру на пост главы Евросоюза, Фицо напомнил, что мандат Макрона на посту президента Франции истекает в 2027 году.

«Европе нужны сильные лидеры. Если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, — это французский президент Эммануэль Макрон», — обозначил Фицо.

Ранее Фицо назвал признак распада Евросоюза, заявив, что отмена права вето приведет к началу конца для объединения. На данный момент в организации сохраняется принцип единогласия, согласно которому каждая страна-член должна одобрить решение.