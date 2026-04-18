Фицо назвал признак распада Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, какое решение приведет к распаду Евросоюза. Его слова приводит телеканал ТА3.

На пресс-конференции Фицо заявил, что отмена права вето приведет к началу конца для Евросоюза. «Отмена права вето — начало конца Европейского союза, начало конца этой важной международной организации», — сказал он.

На данный момент в организации сохраняется принцип единогласия, согласно которому каждая страна-член должна одобрить решение. Механизм закрепляет право вето за каждым государством и служит элементом защиты национального суверенитета.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выросло число стран, поддерживающих отмену права вето. Германия и Швеция возглавили эту группу. До этого выяснилось, что Евросоюз оказался неспособен принимать единые решения по ключевым вопросам, включая финансирование Украины.