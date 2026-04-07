Politico: Все больше стран ЕС выступают за отмену права вето

Германия и Швеция возглавили группу европейских стран, выступающих за отмену права вето при принятии решений в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает издание Politico.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль уже высказался за отказ от принципа единогласия в сферах внешней политики и безопасности. «Весь накопленный опыт в связи с помощью Украине и санкциями против России говорит в пользу этого», — заявил немецкий дипломат.

Против сохранения права вето выступает ряд стран, включая Францию и Бельгию. Дипломат одной из них пояснил изданию, что внешняя политика находится в национальном ведении и здесь не стоит переходить к голосованию квалифицированным большинством. При этом шведский премьер Ульф Кристерссон ранее подтвердил, что европейские лидеры будут обсуждать этот переход.

Ранее стало известно, что Евросоюз оказался неспособен принимать единые решения по ключевым вопросам, включая финансирование Украины. Отмечается, что объединение фактически столкнулось с системным параличом, где каждый месяц возникает новый вопрос, который подчеркивает эту тенденцию.

Так, Венгрия блокирует санкции против израильских поселенцев и кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Из 26 стран, поддержавших рестрикции, одна страна способна заблокировать любое решение, что подтверждает системный характер кризиса в ЕС.

