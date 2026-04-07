ЕС столкнулся с системным параличом

Politico: ЕС поражен системным параличом

Евросоюз (ЕС) оказался неспособен принимать единые решения по ключевым вопросам, включая финансирование Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и законодателей.

Отмечается, что объединение фактически столкнулось с системным параличом. «У нас серьезные проблемы с принятием решений. Каждый месяц возникает новый вопрос, который подчеркивает эту тенденцию», — заявил евродепутат из Испании Начо Санчес Амор.

По данным издания, Венгрия блокирует санкции против израильских поселенцев и кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Из 26 стран, поддержавших рестрикции, одна страна способна заблокировать любое решение, что подтверждает системный характер кризиса в ЕС.

Ранее глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери заявил, что Евросоюз может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. По словам политика, сейчас разрабатывается соответствующий план, но точные временные рамки его реализации пока неизвестны. Однако, вероятно, это произойдет очень скоро после выборов, добавил он.