Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 7 апреля 2026

Раскрыт план Евросоюза против Венгрии

Евродепутат Товери: ЕС может лишить Венгрию права голоса после победы Орбана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marton Monus / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) может лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС в случае победы нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил глава комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Европарламенте Пекка Товери.

«Скорее всего, право голоса Венгрии будет отозвано, чтобы можно было одобрить предоставление кредита», — сказал он. По словам политика, сейчас разрабатывается соответствующий план, но точные временные рамки его реализации пока неизвестны. Однако, вероятно, это произойдет очень скоро после выборов, добавил он.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok