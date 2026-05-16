Избившего соседку чеченского бойца ММА исключили из клуба «Ахмат»

16 мая 2026

Избившего соседку чеченского бойца ММА Юнусова исключили из клуба «Ахмат»
Владислав Уткин

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Избившего соседку чеченского бойца ММА Джихада Юнусова исключили из клуба «Ахмат». Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.

«В связи с недопустимым поведением, не соответствующим нормам, которых придерживается клуб "Ахмат", по решению министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба», — написано в заявлении Кадырова.

Также в заявлении отмечается, что поведение Юнусова не соответствует традициям и нормам чеченского народа. «Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению и женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что в Грозном российский боец смешанного стиля (ММА) Юнусов облил соседку кофе и несколько раз ее ударил. Отмечается, что конфликт между Юнусовым и его соседями произошел из-за установленной ими камеры наблюдения в подъезде. На записи с этой камеры видно, как боец облил соседку кофе, бросил в нее стаканчик, а затем нанес ей несколько ударов. Сопровождавший его мужчина пытался остановить Юнусова, но он вырвался и напал на женщину.

Юнусов — уроженец Грозного. Всего за карьеру в ММА он провел 27 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел восемь поражений. Последний поединок с его участием состоялся в августе 2024 года на турнире ACA 178, тогда он проиграл судейским решением Хафизу Сакибекову.

