Избившего соседку чеченского бойца ММА исключили из клуба «Ахмат»

Избившего соседку чеченского бойца ММА Юнусова исключили из клуба «Ахмат»

Избившего соседку чеченского бойца ММА Джихада Юнусова исключили из клуба «Ахмат». Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.

«В связи с недопустимым поведением, не соответствующим нормам, которых придерживается клуб "Ахмат", по решению министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба», — написано в заявлении Кадырова.

Также в заявлении отмечается, что поведение Юнусова не соответствует традициям и нормам чеченского народа. «Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению и женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что в Грозном российский боец смешанного стиля (ММА) Юнусов облил соседку кофе и несколько раз ее ударил. Отмечается, что конфликт между Юнусовым и его соседями произошел из-за установленной ими камеры наблюдения в подъезде. На записи с этой камеры видно, как боец облил соседку кофе, бросил в нее стаканчик, а затем нанес ей несколько ударов. Сопровождавший его мужчина пытался остановить Юнусова, но он вырвался и напал на женщину.

Юнусов — уроженец Грозного. Всего за карьеру в ММА он провел 27 боев, в которых одержал 19 побед и потерпел восемь поражений. Последний поединок с его участием состоялся в августе 2024 года на турнире ACA 178, тогда он проиграл судейским решением Хафизу Сакибекову.