Предсказано следующее решение США о санкциях в отношении российской нефти

Bloomberg: США могут позже выдать новую лицензию на поставки нефти из России

Соединенные Штаты не стали снова продлевать исключение из запрета на продажу российской нефти вопреки существующему на рынке напряжению. Однако они могут выдать новую лицензию на поставки энергоресурсов позже, такое решение Вашингтона предсказывает агентство Bloomberg.

Срок действия предыдущей лицензии Минфина США истек 16 мая, она ослабляла санкции, разрешив проводить ограниченные операции с российской нефтью. Отмечается, что Индия просила Белый дом продлить действие документа на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране.

«Администрация [американского лидера Дональда] Трампа выпустила первое исключение в марте, а второе — после истечения срока действия первого в апреле, — оба касались только части российской нефти, уже погруженной на танкеры», — уточняет агенство.

Уточняется, что санкционное послабление вызывало споры, в особенности среди европейцев, поскольку они считали экономическое давление на РФ необходимым, чтобы страна лишилась части доходов, которые могла пустить на финансирование украинского конфликта. Критики решения Вашингтона подчеркивали, что оно поспособствовало обогащению Москвы, в особенности из-за резкого скачка цен на нефть.

Как и в апреле, лоббирование со стороны азиатских союзников и кризис на рынке нефти могут убедить американскую администрацию выдать новое разрешение позже, указано в материале.

Ранее стало известно, что Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России.