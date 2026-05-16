06:06, 16 мая 2026Экономика

Санкции США против российской нефти возобновились

Срок американской лицензии на поставки нефти из России истек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

В субботу, 16 мая, истекает срок действия генеральной лицензии министерства финансов США, разрешающей проводить ограниченные операции с российской нефтью. О возобновлении санкционного режима сообщает РИА Новости.

Документ прекратит свое действие в 0:01 по местному времени (7:01 по московскому). Отмечается, что Индия просила США продлить действие лицензии на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране.

При этом ряд сенаторов от Демократической партии США призывали администрацию президента Дональда Трампа не следовать этим просьбам и, наоборот, ужесточить санкции против РФ.

В конце апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать снятие санкций с российской нефти.

