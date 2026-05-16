Бывший СССР
21:43, 16 мая 2026

ГВ «Север» показала от первого лица боевую работу мобильных групп ПВО у госграницы

Екатерина Щербакова

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали от первого лица уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) у государственной границы. Видео работы мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) опубликовали в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах отчетливо видно вооружение расчета — турель на автомобиле, благодаря которой «северяне» быстро остановили вражеский беспилотник и взорвали его в небе над полем.

Кроме того, в темное время суток российские военные активно используют тепловизионные прицелы, анализируют полетные данные и характеристики беспилотников, чтобы предугадывать тактику противника.

Ранее военнослужащие «Севера» мощным ударом уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Волчанском районе.

