На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

22:28, 16 мая 2026

Азаров: Зеленский должен подать в отставку из-за коррупционного скандала
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале заявил, что президент страны Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за набирающего обороты коррупционного скандала.

По его словам, на Украине сложилась уникальная ситуация, когда все ближайшее окружение и сам Зеленский оказались под подозрением из-за обвинений в коррупции. Он считает, что украинскому лидеру не удастся восстановить доверие граждан.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал бывшего главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича. Бывший чиновник уже фигурировал в материалах следствия по делу Миндича под прозвищем Али-Баба, что стало причиной его ухода с поста главы ОП в ноябре 2025 года.

