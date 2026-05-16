22:42, 16 мая 2026Мир

Стало известно о требовании США к ОАЭ захватить иранский остров

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принять активное участие в войне с Ираном и захватить остров Лаван в Персидском заливе. Об этом сообщает The Telegraph.

«Идите и захватите! Это будут войска ОАЭ, а не США», — сообщил бывший сотрудник службы безопасности американского лидера.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».

