Telegraph: США потребовали от ОАЭ захватить иранский остров Лаван

Представители администрации президента США Дональда Трампа потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принять активное участие в войне с Ираном и захватить остров Лаван в Персидском заливе. Об этом сообщает The Telegraph.

«Идите и захватите! Это будут войска ОАЭ, а не США», — сообщил бывший сотрудник службы безопасности американского лидера.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику. Он назвал военную агрессию США и Израиля против Ирана «вопиющим преступлением».