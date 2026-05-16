В США высказались о выделении дополнительного финансирования Украине

Маст: Конгресс США не одобрит выделение допфинансирования Украине

Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского законодательного органа Брайан Маст в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Маст считает, что поддержку украинской стороны должны активизировать европейские союзники Соединенных Штатов. «Европа должна сама защищать свои задворки», — отметил он.

Ранее в Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине. Сообщалось, что переговорщики США сконцентрированы на других международных вопросах, в частности на ситуации вокруг Ирана.