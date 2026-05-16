23:23, 16 мая 2026

В США высказались о выделении дополнительного финансирования Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Брайан Маст. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования на оказание военной помощи Украине, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского законодательного органа Брайан Маст в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Маст считает, что поддержку украинской стороны должны активизировать европейские союзники Соединенных Штатов. «Европа должна сама защищать свои задворки», — отметил он.

Ранее в Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине. Сообщалось, что переговорщики США сконцентрированы на других международных вопросах, в частности на ситуации вокруг Ирана.

