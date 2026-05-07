В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

Песков: Переговорщики США сконцентрированы не на Украине, а на других вопросах

Переговорщики США сейчас сконцентрированы не на украинском урегулировании, а на других международных вопросах, в частности на ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По понятным причинам сейчас американские переговорщики концентрируются на других вопросах. Иранская тематика, конечно, сейчас для них находится в приоритете. Это непосредственно процесс, где Америка является прямым участником, а не посредником», — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков подчеркнул, что Москва ценит посреднические усилия Вашингтона в вопросе украинского урегулирования и рассчитывает на их продолжение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова к эффективным и результативным переговорам по Украине. «Мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — указала она.