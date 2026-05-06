Захарова заявила о готовности России к результативным переговорам по Украине

Захарова: Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине

Москва готова к эффективным и результативным переговорам по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — указала она. По словам дипломата, сейчас американская сторона полностью вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке.

Она добавила, что Россия не отказывается от контактов.

Ранее Захарова заявила, что для урегулирования конфликта на Украине надо признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии.