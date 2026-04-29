00:48, 29 апреля 2026

Захарова назвала условие мирного урегулирования по Украине

Захарова: Для урегулирования надо признать российскую принадлежность Крыма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Для урегулирования конфликта на Украине надо признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии. Такое условие назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost.

«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей, восстановить баланс в сфере безопасности в Европе и мире. Нужны юридически обязывающие договоренности и механизмы», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что западные страны так упорно призывают к миру и окончанию украинского конфликта, для того чтобы дать Вооруженным силам Украины передышку. «Все разговоры Запада о мире — это просто камуфляж», — отметила она.

