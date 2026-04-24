Захарова: Запад призывает к миру на Украине, чтобы дать ВСУ передышку

Западные страны так упорно призывают к миру и окончанию украинского конфликта, для того чтобы дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) передышку. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Все разговоры Запада о мире — это просто камуфляж», — отметила она.

Как объяснила дипломат, западные союзники Киева планируют просто перевооружить украинскую армию во время перемирия с Россией.

Ранее аналитик Алан Уотсон заявил, что Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы ВСУ получили передышку и перегруппировались.