На Западе заявили о неготовности России идти на заморозку украинского конфликта

Аналитик Уотсон в X: РФ не пойдет на замораживание конфликта на Украине

Россию не устроит временное перемирие и заморозка конфликта на Украине. В случае, если Украина и Запад не признают новые территории России, Москва «продолжит движение» на Одессу, Николаев, Днепр и Харьков. Об этом в соцсети X написал аналитик Алан Уотсон.

По его словам, заявления о передаче ядерного оружия Украине показывают, «почему терпение Путина на исходе». Аналитик напомнил, что президент России уже назвал условия, которые позволят достичь устойчивого и прочного мира.

«Если США, страны НАТО и Зеленский не признают Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон постоянной территорией России, то Москва продолжит движение к исторически русским городам Одессе, Николаеву, Днепру и Харькову. Следовательно, Россия не согласится ни на какое прекращение огня или замораживание конфликта, чтобы силы Зеленского получили передышку, вербовали новобранцев, перегруппировывались, а оружие НАТО, включая компоненты для создания ядерной бомбы, поступало в страну», — написал Уотсон.

Аналитик подчеркнул, что «для русских это война за существование, а не фарс».

Ранее международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса заявил, что в случае передачи Украине ядерного оружия Великобритания и Франция останутся без поддержки США.