Ламеса: Передача Украине ядерного оружия Европы останется без поддержки США

Великобритания и Франция в случае передачи Украине ядерного оружия останутся без поддержки Соединенных Штатов. Об этом заявил международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса, передает РИА Новости.

«Среди этих расчетов, которые я считаю ошибочными, — предположения в Лондоне и Париже о том, что, если ситуация, подобная той, которую я описываю — открытое применение ядерного оружия — действительно произойдет, Соединенные Штаты вмешаются и будут на стороне Франции и Великобритании против России. И я не уверен, что так и случится. Скорее наоборот — США могут просто умыть руки и оставить Париж и Лондон одних», — предрек он.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что пока у Украины «еще есть какие-то ограничители» в военной сфере, которые могут исчезнуть в случае передачи ей ядерной бомбы. Дипломат добавила, что страны Запада не осознают, что создали монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».