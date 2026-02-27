Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 27 февраля 2026Мир

Действия США в случае передачи Украине ядерного оружия Европы предрекли

Ламеса: Передача Украине ядерного оружия Европы останется без поддержки США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexyz3d / Shutterstock / Fotodom

Великобритания и Франция в случае передачи Украине ядерного оружия останутся без поддержки Соединенных Штатов. Об этом заявил международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса, передает РИА Новости.

«Среди этих расчетов, которые я считаю ошибочными, — предположения в Лондоне и Париже о том, что, если ситуация, подобная той, которую я описываю — открытое применение ядерного оружия — действительно произойдет, Соединенные Штаты вмешаются и будут на стороне Франции и Великобритании против России. И я не уверен, что так и случится. Скорее наоборот — США могут просто умыть руки и оставить Париж и Лондон одних», — предрек он.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что пока у Украины «еще есть какие-то ограничители» в военной сфере, которые могут исчезнуть в случае передачи ей ядерной бомбы. Дипломат добавила, что страны Запада не осознают, что создали монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США

    Чрезмерная худоба 47-летнего Дана Балана на последнем концерте напугала фанатов

    Турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе и попал на видео

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    Россияне бросились рефинансировать ипотеку

    Зеленский сделал неожиданное признание об отцовстве

    Действия США в случае передачи Украине ядерного оружия Европы предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok