10:32, 25 февраля 2026Мир

Захарова рассказала о страшных последствиях помощи Запада Украине

Захарова: Запад создал монстра в лице Украины, который сожрет его первым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западные страны не осознают, что создали монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми». О последствиях помощи Запада Киеву рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») создали и сформировали такого монстра, который их сожрет первыми, потому что этот монстр ненасытный и дико завистливый. Этому монстру в самом начале обещали власть над всем миром, а он пока еще его не получил», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что пока у Украины «еще есть какие-то ограничители» в военной сфере, однако они исчезнут в случае передачи ей ядерной бомбы со стороны Великобритании и Франции.

«Они будут просто впрямую подкладывать, что им там Париж или Лондон дали, под двери этих самых есовских институций и включать обратный отсчет, пока им не выдадут того, что им надо», — резюмировала она.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют поставить Киеву ядерную бомбу. По данным российской разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

