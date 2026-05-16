Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост

Учительница Путина поделилась деталями разговора с ним после избрания на пост

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями об их беседе после того, как он занял пост главы государства.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале, она привела слова Путина: «Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: "Хватит командовать, теперь командовать буду я!"».

Ранее Вера Гуревич призналась, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей.

11 мая Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней.