Учительница Путина раскрыла детали разговора с ним после избрания на пост

23:08, 16 мая 2026

Учительница Путина поделилась деталями разговора с ним после избрания на пост
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Вера Гуревич и Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями об их беседе после того, как он занял пост главы государства.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале, она привела слова Путина: «Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: "Хватит командовать, теперь командовать буду я!"».

Ранее Вера Гуревич призналась, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей.

11 мая Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней.

